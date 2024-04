Musique jonglerie champêtre Bonny-sur-Loire, mercredi 29 mai 2024.

Musique jonglerie champêtre Bonny-sur-Loire Loiret

Tournée itinérante pour le spectacle Jonglerie champêtre du 27 mai au 2 juin où Vincent de Lavenère se produira en soirée, le 29 mai, devant le gymnase de Bonny-sur-Loire. Participation au chapeau.

Jonglage musical sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un gant de chistera et d’une multitude de balles sonores, Vincent de Lavenère, ce jongleur hors norme, d’une virtuosité déconcertante, nous propulse dans son univers de constellation aux rythmes entraînants,

poétiques et fantaisistes. Jongleur atypique, il propose une conception innovante à la jonglerie, où feu d’artifice de balles, de voix, de chant d’oiseaux, et de sonorités montagnardes donnent vie à une danse aérienne savamment orchestrée une pure ballade poétique pour enchanter nos sens. Le spectacle sera présenté chaque jour dans une commune différente. Le 29 mai, Vincent de Lavenère se produira en soirée devant le gymnase. Participation au chapeau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29

fin : 2024-05-29

Rue du Pilori

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire contact@lebureauduclassique.fr

L’événement Musique jonglerie champêtre Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX