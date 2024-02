Musique et nature Saint-Germain-de-Livet, jeudi 18 juillet 2024.

Musique et nature Saint-Germain-de-Livet Calvados

Et si, le temps d’un atelier, nous changions notre regard sur des objets que nous jetons, ou bien sur les végétaux qui nous entourent ? Et si, le temps d’une écoute, nous aiguisions notre oreille en jouant avec les sons cachés de ces objets ? Et si, et si … mais il y a d’autres notes! Venez partager un moment musical dans les jardins du château de Saint-Germain-de-Livet.

(1km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:30:00

fin : 2024-07-18 16:30:00

Château de Saint-Germain-de-Livet

Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie

