Musicalium Festival 2024 Salle de l’Alto Le Creusot, vendredi 28 juin 2024.

Vendredi 28 juin 2024

14 à 19 h exposition de tableaux par l’artiste peintre professionnelle Delphine Portier

Exposition de portraits d’artistes par Marie-Hélène Blondeau, portraitiste creusotine

20h concert blues avec le groupe White Feet – Nasser Ben Dadoo

21h30 concert blues rock avec Manu Lanvin & guest Gérard Lanvin

Samedi 29 juin 2024

20h concert surf métal horrifique avec Terreur Twist

21h30 concert soul avec Thomas Kahn

Dimanche 30 juin 2024

14 à 16 h après-midi festif basé sur le chant, la danse avec la collaboration d’autres associations

16 à 18 h bal Tex Mex animé par le groupe Moonshiners pour clore en musique ce week-end de festivités !

Buvette et petite restauration sur place.

Accès PMR.

Billetterie à tarif réduit pour lycéens, étudiants et demandeurs d’emplois.

Les CE et COS locaux sont partenaires, renseignez-vous auprès de votre employeur. 0 0 EUR.

Salle de l’Alto 2 avenue François Mitterrand

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musicalium@orange.fr

