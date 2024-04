Musicales de Montsoreau Jeunes talents de l’Académie musicale Philippe Jarrousky Montsoreau, vendredi 2 août 2024.

Pour ce 3ème concert des Musicales de Montsoreau, retrouvez des Jeunes talents de l’Académie musicale Philippe Jarrousky Julie Goussot (soprano), Benoît Déchelotte (baryton), Toma Bervetsky (violon), Bella Schütz (piano).

Au programme répertoire romantique Schumann, Puccini, Franck, Mozart, Lehar, Déchelotte.

Quatre jeunes talentueux musiciens de l’Académie Philippe Jaroussky nous surprennent par leur assurance, délicatesse et brio. Ils ont concocté un magnifique programme où ils font la part belle aux grandes œuvres majeures du répertoire romantique, mêlant mélodies et airs d’opéras qu’il est toujours plaisant de redécouvrir pour notre plus grand bonheur. Des jeunes heureux qui font honneur à leur maître et modèle ! Eblouissant !

Concert suivi d’un vin d’honneur en compagnie de l’artiste, si les conditions le permettent. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr

