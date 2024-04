Musicalarue sur un Plateau Luxey, samedi 4 mai 2024.

Musicalarue sur un Plateau Luxey Landes

Rendez-vous pour un bel avant-goût du festival de l’été.

28 groupes de musique et 1 circassienne disposent de 40 minutes pour dévoiler le meilleur de leur show.

Sur place, buvette, restauration et billetterie pour le festival Musicalarue avec un tarif préférentiel sur le pass 3 jours (-5€)

Rendez-vous le samedi 04 mai de 14h à 1h30 du matin à Luxey pour un bel avant-goût du festival de l’été.

28 groupes de musique et 1 circassienne disposent de 40 minutes pour dévoiler le meilleur de leur show.

Sur place, buvette, restauration et billetterie pour le festival Musicalarue avec un tarif préférentiel sur le pass 3 jours (-5€)

Le Plateau est organisé par l’association Musicalarue en partenariat avec les membres de La Loupe, un collectif d’opérateurs culturels ruraux de la Nouvelle-Aquitaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 01:30:00

273 rue des écoles

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine info@musicalarue.com

L’événement Musicalarue sur un Plateau Luxey a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Cœur Haute Lande