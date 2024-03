Music O Val Biréli Lagrène Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André, vendredi 10 mai 2024.

Biréli Lagrène est un musicien sans équivalent dans l’univers du jazz et des musiques improvisées.

Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le même. Les plus grands guitaristes de la planète (John Scofield, Mike Stern, Georges Benson…) le distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse et son niveau d’inspiration hors norme. Le monde entier nous l’envie. Sa musique est claire, brute et sans artifice.

Elle coule d’une source intarissable héritée d’une histoire multiséculaire plus de mille ans de musique pour une alchimie miraculeuse mêlant cultures tziganes, emprunts hétéroclites aux grands standards du jazz, au folklore bavarois, à Bach ou au patrimoine de la chanson française. Sa guitare exhale une vie de mystère et d’amour qui touche au cœur.

C’est là son vrai génie.

Un rendez-vous 100 % convivial avec buvette avant et après le concert, restauration légère sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:00:00

fin : 2024-05-10

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Music O Val Biréli Lagrène Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-23 par Pléneuf-Val-André Tourisme