MUSÉOVISITE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, dimanche 7 avril 2024.

MUSÉOVISITE Visite de l’ exposition « Luigi Pericle (1916-2001). D’un monde à l’autre » Dimanche 7 avril, 15h00 Musée des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Cecilia Lodato, chargée de projet et guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts, «Luigi Pericle (1916-2001). D’un monde à l’autre».

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « accueil.musees@mulhouse-alsace.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 33 78 11 »}, {« type »: « email », « value »: « edith.saurel@mulhouse-alsace.fr »}]

Luigi Pericle, March of Time X, (Matri Dei d.d.d.), 1963, technique mixte sur toile, Archivio Luigi Pericle, Ascona