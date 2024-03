Muséotchatche Musée départemental Arles antique Arles, mercredi 17 avril 2024.

Muséotchatche Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône

Les équipes du musée poursuivent ces rendez-vous bimestriels avec les visiteurs. Découvrez nos métiers et les collections lors d’un moment convivial et ludique, hors les murs et au musée.

Échangeons ensemble sur ce qui nous unit et sur les évolutions que nous pourrions envisager pour le musée de demain. Après le service conservation, c’est au tour de l’atelier de restauration de nous faire partager ses missions lors des deux prochains rendez-vous. La question posée Comment prendre en compte les questions environnementales lors de la restauration d’objets ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17 19:30:00

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

L’événement Muséotchatche Arles a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Arles