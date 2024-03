MUSÉOCONFERENCE Musée historique Mulhouse, mercredi 29 mai 2024.

MUSÉOCONFERENCE COMMENT PENSER LES ESPACES PUBLICS

POUR FAVORISER UNE ÉGALITÉ DES GENRES ? Mercredi 29 mai, 18h30 Musée historique Entrée libre

Début : 2024-05-29T18:30:00+02:00 – 2024-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-29T18:30:00+02:00 – 2024-05-29T19:30:00+02:00

Alice Lugan, géographe urbaniste, directrice France de l’agence et d’urbanisme Equal Saree, spécialiste de la prise en compte du genre dans l’aménagement. Manon Marguerit, chercheuse doctorante en urbanisme et chargée de mission violences sexuelles et sexistes à la RATP.

Peu nombreuses sont les recherches abordant les enjeux et les leviers de la prise en compte du genre dans l’aménagement des espaces publics et des transports en commun, continuités de ceux-ci. La conférence présentera les outils qui peuvent concrètement être mobilisés et appliqués pour prévenir et lutter contre les violences de genre.

Conférence proposée par la Société d’histoire et de géographie de Mulhouse et le Musée historique dans le cadre des Rencontres de la Décapole sur le thème : « Les féminismes, d’hier à aujourd’hui ».

