MUSÉOCONFÉRENCE Musée des Beaux-Arts Mulhouse, jeudi 18 avril 2024.

MUSÉOCONFÉRENCE « Support-formes-matière, la peau de l’oeuvre », par Catherine Koenig, historienne de l’art et conférencière Jeudi 18 avril, 18h30 Musée des Beaux-Arts Entrée libre

D’abord un support qui délimite un espace, la matière de la peinture parfois épaisse ou crayeuse, transparente ou opaque puis des formes qui se superposent et créent la profondeur ; l’art abstrait émerge de la matière picturale. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Jean Dubuffet, Serge Poliakov, Nicolas de Staël, Yves Klein, Antoní Tapiès, Antoní Clavé, nombreux furent les artistes à avoir exploré les conditions d’émergence de l’art abstrait. Le support, la matière picturale, les formes constituent la peau de l’oeuvre abstraite.

Conférence proposée en lien avec l’exposition « Luigi Pericle (1916- 2001). D’un monde à l’autre » du 15 mars au 18 août 2024

Luigi Pericle, Il Palazzo (della serie Atlantide) , (Matri Dei d.d.d.),1974,technique mixte sur isorel,collection privée