Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles, 20 juin 2024, Arles.

Les jeudis d’Arelate Jeudi 20 juin 2024, 18h00 Musée départemental Arles antique Gratuit

Amphithéâtre ou arènes ? Des différents usages d’un monument historique

Carole Nanni, guide-conférencière et membre des Amis du Vieil Arles

Les usages, assumés ou subis, de l’amphithéâtre d’Arles, comme tous ceux des autres monuments anciens, évoluèrent beaucoup au cours des 2000 ans de son histoire. Aujourd’hui comme autrefois, le monument assuma plusieurs identités : pratiques et ostentatoires, parfois complémentaires, souvent contradictoires. Depuis l’Antiquité, la ville ne cessa cependant de s’enorgueillir de posséder un tel monument bien que du Moyen Age au début du XIXe siècle, le pragmatisme et la nécessité le transformèrent en carrière de pierres et en support à un quartier d’habitations. Dégagé à partir de 1825, il va alors acquérir un « statut » de monument historique, affirmé dès 1840. Statut qu’il aura, pendant longtemps, et qu’il a encore à défendre contre ceux qui n’y voient qu’un lieu de spectacle comme les autres voire un espace « vide » à utiliser à tout prix.

Captation vidéo

GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION

Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles

Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

Captation vidéo de nos conférences sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@arelate3680/videos

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique [{« type »: « email », « value »: « carrie.arelate@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.festival-arelate.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « u00ab Arelate, journu00e9es romaines d’Arles u00bb est une association qui du00e9veloppe un ensemble d’activitu00e9s axu00e9es sur la romanitu00e9. Elle puise depuis 2007 son inspiration dans le patrimoine de la ville d’Arles ou00f9 le fabuleux hu00e9ritage de Rome est encore si intensu00e9ment pru00e9sent et indissociable de la vie quotidienne. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Arelate », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ZpjV-X7tCspL-CI4cuH8b9ZNwC526K5yzHmvwu5it9jPPN2I1vTjxRGapfy69Mu5xdY-Slvu=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSUx3vwASZ4YwEzTOOj6D2w », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@arelate3680/videos »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-20T18:00:00+02:00 – 2024-06-20T19:30:00+02:00

2024-06-20T18:00:00+02:00 – 2024-06-20T19:30:00+02:00

Antiquité conférences

Arènes habitées-1686-Gravure Peytret ©Médiathèque d’Arles