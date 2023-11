Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles, 18 avril 2024, Arles.

Les jeudis d’Arelate Jeudi 18 avril 2024, 18h00 Musée départemental Arles antique Gratuit

Olympie, berceau des JO, sanctuaire panhellénique

Mireille Sanchez, professeure de lettres de Classiques et présidente de l’Association régionale des enseignants de langues anciennes de l’académie de Montpellier

Au pied du mont Kronos, sur la rive droite du fleuve Alphée, se trouve l’un des plus grands sanctuaires de la Grèce antique dédié à Zeus : Olympie, berceau des Jeux Olympiques. Durant douze siècles, les JO permirent aux Grecs de forger et d’affermir leur unité : la Victoire pour les dieux ! Origine mythologique, épreuves sportives, panhellénisme, esprit olympique, dimension religieuse de la compétition (Αγών / Agôn), culte du corps… L’athlète victorieux va devenir un modèle moral pour la cité et un corps idéal pour les artistes. Enfin, comment expliquer la Renaissance des JO à l’époque moderne ?

Pas de captation vidéo

GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION

Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles

Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

Captation vidéo de nos conférences sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@arelate3680/videos

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ https://www.facebook.com/museedepartementalarlesantique [{« type »: « email », « value »: « carrie.arelate@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.festival-arelate.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « u00ab Arelate, journu00e9es romaines d’Arles u00bb est une association qui du00e9veloppe un ensemble d’activitu00e9s axu00e9es sur la romanitu00e9. Elle puise depuis 2007 son inspiration dans le patrimoine de la ville d’Arles ou00f9 le fabuleux hu00e9ritage de Rome est encore si intensu00e9ment pru00e9sent et indissociable de la vie quotidienne. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Arelate », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ZpjV-X7tCspL-CI4cuH8b9ZNwC526K5yzHmvwu5it9jPPN2I1vTjxRGapfy69Mu5xdY-Slvu=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSUx3vwASZ4YwEzTOOj6D2w », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@arelate3680/videos »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-18T19:30:00+02:00

2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-18T19:30:00+02:00

Antiquité conférences

Discobolus Kleomelos – Louvre – G111