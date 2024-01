Musée décalé Une visite en famille au musée de Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, jeudi 31 octobre 2024.

Une visite de musée pas comme les autres, avec des enquêtes, des devinettes, des expérimentations. On apprend l’archéologie en s’amusant ! Chacun pourra participer à son niveau jeux d’observations et de reconnaissance de détails, hypothèses à partir de figurines d’animaux, jeux de cartes et devinettes d’objets… Pour les enfants et leur famille à partir de 5 ans. Durée 2h. Réservation obligatoire. EUR.

Musée de Bibracte D274

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-10-31 14:15:00

fin : 2024-10-31 16:15:00



