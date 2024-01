Atelier de lutherie verte la crécelle Musée de Mirecourt Mirecourt, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Deviens apprenti-luthier le temps d’un atelier !

Réalise un kazoo à partir de végétaux. Un atelier alliant découvertes botaniques et instrumentales, maîtrise de gestes et d’outils ! Et bien sûr, on termine par l’essai des instruments de musique !

Musée de Mirecourt Cours Stanislas 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 0329378159 https://www.musee-mirecourt.fr

