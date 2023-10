Cet évènement est passé Jeu convivial « Course à la montre ! » Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire

Loiret Jeu convivial « Course à la montre ! » Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire, 13 mai 2023, Châteauneuf-sur-Loire. Jeu convivial « Course à la montre ! » Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la marine de Loire Le musée reste ouvert toute la soirée et vous propose le jeu de piste « Course à la montre ! », à faire librement dans les salles. Musée de la marine de Loire Écuries du château 1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 84 46 http://www.chateauneuf-sur-loire.com Le musée installé dans les anciennes écuries du château depuis 1998, retrace l’histoire de la marine de Loire sur trois niveaux de visite. Ses collections, de faïences, d’objets du quotidien, de gravures anciennes, de maquettes et de documents d’archives fond revivre des siècles de navigation. © Musée de la marine de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 7 Age max 99

