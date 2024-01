MUSE STATION le moulin Marseille, samedi 13 avril 2024.

MUSE STATION ♫TRIBUTE MUSE♫ Samedi 13 avril, 20h30 le moulin 25€

Formé en 2017, MUSE STATION rend hommage au trio anglais MUSE, groupe incontournable de la scène rock mondiale depuis le début des années 2000, de la manière la plus fidèle.

MUSE STATION sillonne les routes de France depuis 6 ans et offre un spectacle millimétré, empreint de l’énergie des premières heures du trio anglais.

De « Showbiz » à « Will of the People », le trio marseillais puise dans tous les albums les pépites qui ont façonné la carrière du groupe. Ainsi, après plus de 50 concerts à travers la France, les avis des fans sont unanimes :

