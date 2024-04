MURDER PARTY en 5 actes Châtellerault, jeudi 1 août 2024.

Le Rideau ne s’est jamais levé…par la Cie Alborada

1927. A l’occasion des 30 ans de la sortie du roman DRACULA de Mr Bram Stoker, une troupe d ethéâtre organise en France la tournée de la pièce adaptée du livre. Malheureusement, le jour de la première, une des artistes est retrouvée sans vie dans les coulisses

1928. Un an après,Suzie et Valentin, membres du CEP **Le Cercle d’Enigmes Policières** vous convient sur les lieux du crime pour tenter de résoudre cette mystérieuse affaire!

**A vos petites cellules grises! Prêts? Enquêtez!**

Cette MURDER PARTY, interprétée par deux comédiens, est une enquête-spectacle insolite, ludique et interactive témoignages, déduction, recherche d’indices, messages codés et ce, en un temps limité! IMMERSION GARANTIE! .

Début : 2024-08-01 15:00:00

fin : 2024-08-01 16:30:00

3 rue Clément Krebs

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

