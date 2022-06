Murder party à Brancion Martailly-lès-Brancion Martailly-lès-Brancion Catégories d’évènement: Martailly-lès-Brancion

Saône-et-Loire Juin 1239. Josserand, seigneur de Brancion, est sur le point de partir en Terre Sainte. Un banquet est organisé au château en l’honneur des futurs croisés.

Cette cérémonie, qui devait être une grande fête, va être le théâtre d’une tragédie.

Un donjon à la tombée de la nuit, un seigneur, 20 convives et 1 coupable. Dans quel camp serez-vous ?

