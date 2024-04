MUR#39 NADEGE DAUVERGNE LA PLOMBERIE Épinal, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi

MUR#39 NADEGE DAUVERGNE Vernissage vendredi 19 AVRIL 2024 à 19H

Alliant rigueur du dessin et connaissance chromatique, chaque œuvre crée ainsi, sur petit ou géant format est une véritable prouesse. Cette technique qu’elle développe, elle l’abordera par une succession de hachures colorées qui finiront par se combiner dans l’œil du spectateur, proposant plusieurs niveaux de lecture. De loin, une couleur vibrante et lumineuse s’observe et c’est en se rapprochant jusque dans le détail que la palette se divise pour dévoiler chaque couleur qui la compose.. Et les opposés c’est ce qu’elle recherche, réunir le précieux et le trivial, la vie sauvage et la ville ou une délicate figure classique sur un mur surchargé de tags.Tout public

Début : 2024-04-19 01:00:00

fin : 2024-06-15 23:00:00

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL

Épinal 88000 Vosges Grand Est

