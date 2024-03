Multi-sensations Le relais de l’oisans La Morte, samedi 17 août 2024.

Multi-sensations dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 17 – 31 août Le relais de l’oisans 1313

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-17T10:00:00+02:00 – 2024-08-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-31T00:00:00+02:00 – 2024-08-31T17:00:00+02:00

Tu souhaites un séjour tonique qui propose un cocktail harmonieux d’activités sportives, tout en découvrant les richesses de la montagne ? Alors ce séjour est à consommer sans modération !

Au programme de ce séjour : Escalade et Via-Ferrata vers la cascade de l’Alpe du Grand Serre. Mais également du VTT autour des alpages et du tir à l’arc.

Organisation d’un Bivouac et 2 nuits en Camping à Laffrey, l’occasion d’être au bord du lac afin de pratiquer le kayak et le paddle, mais aussi de nombreuses baignades. Pour descendre au camping, vous serez accompagné par un Accompagnateur en Moyenne Montagne pour faire l’exploit : Alpe du Grand Serre –> Laffrey.

Et n’oublions pas la traversée mythique des passerelles himalayennes. Des frissons à coup sûr !

Ce séjour sera aussi l’occassion de faire du mini-golf, de la course d’orientation et des balades.

Des soirées animées, des jeux grandioses, et des moments de détente seront également au programme de cette aventure inoubliable.

C’est ton séjour à co-construire. vite, Rejoins-nous !

Le relais de l’oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}]

vtt escalade

PTVL