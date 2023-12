Festival Marionnet’Ic Multi-lieux Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Festival Marionnet’Ic Multi-lieux Saint-Brieuc, 4 avril 2024, Saint-Brieuc. Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-10 . Marionnet’Ic, c’est 24 ans d’aventures, de rencontres entre générations.

Le Festival International de la Marionnette en Côtes d’Armor, c’est une réussite collective, celle de la rencontre d’un territoire et de ses habitants : les écoles, les artistes, les familles, les enfants, les jeunes, les adultes… Nous faisons ensemble, de cette parenthèse culturelle, un rendez-vous incontournable. .

Multi-lieux

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Code postal 22000 Lieu Multi-lieux Adresse Multi-lieux Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Multi-lieux Saint-Brieuc Latitude 48.51418 Longitude -2.765835 latitude longitude 48.51418;-2.765835

Festival Marionnet’Ic Multi-lieux Saint-Brieuc 2024-04-04 2024-04-04 was last modified: by Festival Marionnet’Ic Multi-lieux Saint-Brieuc 4 avril 2024