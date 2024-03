MUba vacances MUba Eugène Leroy Tourcoing, lundi 22 avril 2024.

MUba vacances Stage 22 – 26 avril MUba Eugène Leroy Tarifs : 4 jours : 17€ / la séance : 6€

Début : 2024-04-22T13:30:00+02:00 – 2024-04-22T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T13:30:00+02:00 – 2024-04-26T15:30:00+02:00

Chaque semaine, en période scolaire, les enfants découvrent ses

différentes techniques de création en lien avec l’exposition et les

collections du musée.

2 groupes: 5-7 ans et 8-12 ans.

Les olympiades de la couleur

Venez vous amuser en mêlant sport et impressionnisme ! un relais pinceau : création d’une fresque collective toute en couleurs, un mille mètre craie : traces et gestes pour créer des effets vitesse et reflets colorés, un triathlon du dessin : dessin, peinture, gravure, le paysage se transforme et évolue selon la technique utilisée. Duel à la touche : pour expérimenter en duo la touche pointilliste. Chaque jour un nouveau défi à relever !

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation-muba@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 91 60 »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Stage Atelier enfant

Photo : direction du Rayonnement culturel de Tourcoing