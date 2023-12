Mad Jacques Moulin de Piot Chéniers, 8 juin 2024, Chéniers.

Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-09

Les 8 et 9 juin, il y aura comme un grain de folie au Moulin de Piot, à Chéniers. Ateliers, conférences et encore pleins de surprises vous attendent pour ce festival et course en stop..

Moulin de Piot

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



