Soirée rétro Mothern, 6 avril 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Avis aux nostalgiques. Que vous soyez plutôt tubes des années 80, des années 90 ou des années 2000, pas de jaloux, le meilleur des trois décennies sera réuni ! Petite restauration sur place. Plus d’informations à venir sur nos réseaux sociaux..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Nostalgic fans beware. Whether you’re a fan of hits from the 80s, 90s or 2000s, don’t be jealous, we’ve got the best of all three decades! Light refreshments on site. More information to come on our social networks.

Atención, nostálgicos. Si eres fan de los éxitos de los 80, 90 o 2000, no te pongas celoso: ¡tendrás a tu disposición lo mejor de las tres décadas! Aperitivos y tentempiés in situ. Más información en nuestras redes sociales.

Nostalgiker aufgepasst. Egal, ob Sie eher auf Hits aus den 80ern, 90ern oder 2000ern stehen, hier gibt es keine Neider, denn das Beste aus drei Jahrzehnten ist versammelt! Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unseren sozialen Netzwerken.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg