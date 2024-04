Mortelle Randonnée + Valentin Goostman L’INCONNUE Talence, samedi 13 avril 2024.

Mortelle Randonnée + Valentin Goostman rock pataphysique, chanson avant-pop

musique électronique / ambient Samedi 13 avril, 20h00 L’INCONNUE Tarif Plein: 10€

Tarif Réduit: 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

MORTELLE RANDONNÉE

Rock pataphysique, chansons avant-pop, jazz à papa-maman, fanfare out-of-tune, entre vénération et parodie : Mortelle Randonnée parcourt le répertoire iconoclaste et hybride de la compositrice Carla Bley. Seize membres et quatre musiciens qui jouent tout à la fois – et en même temps – les instruments de la fanfare et du power trio, des instruments jouets et quelques claviers pour réinventer les arrangements fantasques de Carla Bley.

Un déconcertant mélange des genres : hymnes funambules, cadences patarock ne s’embarrassant nullement de cohérence, structures répétitives et obsessionnelles, délire psyché-folk, chansons avant-pop, Mortelle Randonnée prend un malin plaisir à sortir des sentiers balisés et nous chahuter dans les hors-pistes

VALENTIN GOOSTMAN

Compositeur, performeur et créateur de dispositifs multiples: depuis quelques années, Valentin Goostman propose une oeuvre en solo de musique électronique, mêlant ambient, folk et pop expérimental avec lequel il a sorti un album qui s’intitule « Topline » en 2022. Il se produit sur scène en utilisant différentes méthodes et différents dispositifs sur mesure pour jouer. Il viendra présenter des variations autour de son album et de son nouveau projet à venir.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://linconnue.fr/ »}]

rock avant-pop