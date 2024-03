MOON MODULE INVITE BENOIT DELBECQ LE TRITON Les Lilas, jeudi 30 mai 2024.

MOON MODULE INVITE BENOIT DELBECQ MOBILIS IN MOBILE – CONCERT IMMERSIF Jeudi 30 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

« Il faut prendre des leçons d’abîme ! » Jules Verne (Voyage au centre de la Terre)

Pour ce premier concert de leur série « Espaces Pluriels », les Moon Module (Laurence White-Bouckaert & Hugues Genevois) invitent Benoît Delbecq pour un concert / spectacle à mi-chemin entre improvisaton et composition. Ensemble, ils se jouent des frontières musicales, mêlant sons acoustiques, échantillons sonores et voix pour irradier dynamiquement l’espace de la salle de concert. Réconciliant musique instrumentale et musique électroacoustique, ils tissent de nouvelles relations entre geste musical et espace acoustique pour retrouver dans la musique vivante le raffinement spatial des musiques électroacoustiques. Le nouveau dispositif immersif de diffusion du Triton va être l’occasion de rendre public ce travail d’écriture de l’espace, en relation avec le corps et la voix.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/