Cérémonies commémoratives Monument Leclerc Saint-Martin-de-Varreville, 10 août 2024 09:00, Saint-Martin-de-Varreville.

Saint-Martin-de-Varreville,Manche

Les gardes au drapeau de la 2e BB, les anciens de la 2eDB, St-Martin-de-Varreville la FMLH, veulent réunir sur le lieu même où elle a débarqué, les 180 maires de la voie de la 2eDB de St-Martin-de-Varreville à Strasbourg, leurs porte-drapeaux, les jeunes de quartiers défavorisés, des enfants en situation de handicap, la classe de défense du collège de Valognes, pour rendre un hommage collégial à tous nos anciens et vétérans qui ont débarqué sur cette plage d’Utah-Beach pour libérer la FRANCE..

Monument Leclerc

Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie



The flag guards of the 2nd BB, the veterans of the 2ndDB, St-Martin-de-Varreville, the FMLH, want to bring together on the very spot where it landed, the 180 mayors of the route of the 2ndDB from St-Martin-de-Varreville to Strasbourg, their flag bearers, young people from disadvantaged neighborhoods, children with disabilities, the defense class from Valognes high school, to pay a collegial tribute to all our veterans who landed on this beach of Utah-Beach to liberate FRANCE.

Los abanderados del 2º BB, los veteranos del 2ºDB, St-Martin-de-Varreville, la FMLH, quieren reunir en el mismo lugar donde desembarcó, a los 180 alcaldes de la ruta del 2ºDB desde St-Martin-de-Varreville hasta Estrasburgo, a sus abanderados, a jóvenes de barrios desfavorecidos, a niños discapacitados, a la clase de defensa del liceo de Valognes, para rendir un homenaje colectivo a todos nuestros veteranos que desembarcaron en esta playa de Utah-Beach para liberar a FRANCIA.

Die Fahnenwachen der 2e BB, die Ehemaligen der 2eDB, St-Martin-de-Varreville und die FMLH wollen am selben Ort, an dem sie gelandet ist, die 180 Bürgermeister des Weges der 2eDB von St-Martin-de-Varreville bis Straßburg, ihre Fahnenträger, Jugendliche aus benachteiligten Stadtvierteln, Kinder mit Behinderungen und die Verteidigungsklasse des Collège de Valognes versammeln, um eine kollegiale Hommage an alle unsere Ehemaligen und Veteranen zu erbringen, die an diesem Strand von Utah-Beach gelandet sind, um FRANKREICH zu befreien.

