Festival Terres du son Monts, 12 juillet 2024, Monts.

Monts,Indre-et-Loire

Depuis 15 ans, le festival propose une programmation riche faisant la part belle à la découverte, à l’étonnement et à la curiosité. Les festivaliers l’ont bien compris, à Terres du Son, on ne vient pas chercher de grosses « têtes d’affiches » mais une ambiance, une expérience, des rencontres….

2024-07-12 fin : 2024-07-14 . EUR.

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the past 15 years, the festival has offered a rich program, with a strong emphasis on discovery, astonishment and curiosity. As festival-goers are well aware, Terres du Son is not about big names, but about atmosphere, experience and encounters…

Desde hace 15 años, el festival ofrece un rico programa de eventos que fomentan el descubrimiento, la sorpresa y la curiosidad. Como bien saben los festivaleros, Terres du Son no es un lugar en el que se encuentren grandes nombres, sino un ambiente, una experiencia, una oportunidad para conocer gente nueva…

Seit 15 Jahren bietet das Festival ein reichhaltiges Programm, bei dem es viel zu entdecken, zu staunen und neugierig zu sein gilt. Die Festivalbesucher haben es verstanden: Bei Terres du Son sucht man nicht nach großen « Headlinern », sondern nach Atmosphäre, Erfahrung und Begegnungen…

