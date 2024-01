Festival Hier & Aujourd’hui Montrésor, vendredi 19 juillet 2024.

Festival Hier & Aujourd’hui Montrésor Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 19:30:00

fin : 2024-07-19 22:30:00

Festival de musiques classiques, contemporaines et de créations. Artistes de classe internationale. Dans un lieu du patrimoine Lochois de 19h30 à 22h.

Billetterie à l’office de tourisme de Loches et Montrésor ainsi que sur internet.

20/07 Maria Canyigueral & Anne Marie Fijal (duo de piano) – Schubert, Chopin, Ligeti, Fijal, Liszt, Ravel ;

21/07 Agnieszka Podłucka (violon), Marianna Sikorska (violoncelle) & Andrzej Karałow (piano) – Beethoven, Lera Auerbach, Andrzej Karałow, Chostakovitch ;

22/07 Bålder Quartet – Vivaldi, Caroline Shaw, Giya Kancheli, Beethoven.

31 EUR.

5 rue Blackfort

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com



L’événement Festival Hier & Aujourd’hui Montrésor a été mis à jour le 2024-01-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire