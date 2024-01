Expositions au château Montrésor, samedi 18 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

Cycle d’expositions, de 2 mois environ, mettant à l’honneur des femmes artistes de Touraine et des techniques éclectiques.

Cycle d’expositions, de 2 mois environ, mettant à l’honneur des femmes artistes de Touraine et des techniques éclectiques Inès Lefranc, peinture ; Wanda Szerauc, installation sonore ; Sandrine Housseau, art plastique ; Mélaine Lanoë et Marie-Laure Besson, mosaïque ; Veronique Vasari, cyanotype…

6 EUR.

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudemontresor.com



L’événement Expositions au château Montrésor a été mis à jour le 2024-01-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire