Les visites guidées de la famille Montrésor, dimanche 1 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 15:00:00

fin : 2024-09-01 16:00:00

Chaque 1er dimanche du mois de mars à octobre, un membre de la famille vous proposera une visite guidée. Cette visite d’une heure environ mêlera les informations sur l’histoire du lieu et les anecdotes personnelles de chaque guide.

Sur réservation et sous réserve d’un nombre minimal de participants.

15 EUR.

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudemontresor.com



L’événement Les visites guidées de la famille Montrésor a été mis à jour le 2024-01-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire