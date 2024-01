Conception paysagère en permaculture Octopousse Montmirey-la-Ville, lundi 22 avril 2024.

Début : 2024-04-22 09:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Willy et son équipe vous proposent un stage de plusieurs jours pour poser les bases des principes et des méthodes permaculturels quant à l’analyse, la planification et la conception d’un lieu (jardin, parc, etc…)

Plus de détails sur le programme à venir

Repas non compris (chacun apporte son pique nique)

Octopousse 4 rue du château

Montmirey-la-Ville 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté willy@octopousse.fr



