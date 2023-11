Cécile McLorin Salvant LA GRANGE, FERME DU MANET, 26 avril 2024, MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Cécile McLorin Salvant LA GRANGE, FERME DU MANET. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:30 (2024-04-26 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle Cécile McLorin Salvant JazzDurée : 1h30Voix d’or, phrasé d’exception et expressivité magistrale, Cécile McLorin Salvant est une diva du jazz. Invitée par l’Orchestre national d’Île-de-France, la pétillante star internationale propose une soirée exceptionnelle qui associe standards de jazz et compositions personnelles, en version orchestrale.Chanteuse de jazz ? Pas seulement. Père américain, mère française, Cécile McLorin Salvant explore dès l’enfance ses facilités vocales. Au croisement de plusieurs cultures, elle se nourrit d’influences qui vont de Sarah Vaughan à Véronique Sanson, avant de se tourner, par curiosité musicale et intellectuelle, vers des compositions tombées dans l’oubli : autant d’expérimentations possibles pour cette immense musicienne. à l’occasion de cette carte blanche initiée par l’Orchestre national d’Île-de-France, Cécile McLorin Salvant sera accompagnée du pianiste Sullivan Fortner et de ses invités. Elle interprètera des standards de jazz mais également ses propres compositions, le tout en version orchestrale. Une soirée de grande classe !Depuis son premier album solo en 2013 – consacré « Meilleur album de jazz vocal de l’année » par NPR Music –, Cécile McLorin Salvant s’est imposée parmi les grandes interprètes de notre temps En toute logique, le jury des Victoires du jazz 2018 la distingue comme « Voix de l’année », tandis qu’elle collectionne les Grammy Awards sur le sol américain (2016, 2018 et 2019). Critiques et auditeurs sont unanimes, enchantés par une artiste qui multiplie les pérégrinations musicales parmi les genres et les époques. Au printemps 2023, elle publie Mélusine, qui mêle chansons originales et reprises – dont un morceau du XIIe siècle en occitan.En partenariat avec la direction de la culture de la Ville de Montigny-le-Bretonneux Chant, composition et direction artistique Cécile McLorin SalvantAvec l’Orchestre national d’Île-de-FranceProduction Orchestre national d’Île-de-France Cécile McLorin Salvant Cécile McLorin Salvant

Votre billet est ici

LA GRANGE, FERME DU MANET MONTIGNY LE BRETONNEUX 61 AVENUE DU MANET Yvelines

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici