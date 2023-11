Le Cas Pucine – Main Mise – Tournée THEATRE DE MONTELIMAR, 20 avril 2024, MONTELIMAR.

LABEL LN (L-R22-4282) en accord avec Dark Smile Productions et Sans culottes présente ce spectacle. Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan. A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse.Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions. Réservations pour les personnes à mobilité réduite :03.83.45.81.60 Le cas Pucine

THEATRE DE MONTELIMAR MONTELIMAR Place du Théâtre Drôme

