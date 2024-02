Montée Historique moto d’Orbec Orbec, samedi 24 août 2024.

Montée Historique moto d’Orbec Orbec Calvados

Samedi

Les amateurs de belles mécaniques et de motos anciennes seront les bienvenus à Orbec pour la 10ème édition de la montée d’Orbec. Une occasion de voir les pilotes s’affronter pour réussir la montée de la fameuse côte de la Madeleine. Cette manifestation est une démonstration et toute notion de compétition est exclue. Les motos seront exposées le samedi pour les vérifications techniques au parc de loisirs.

Côte de la Madeleine

Orbec 14290 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 09:00:00

fin : 2024-08-25 17:30:00



