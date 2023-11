N’importe Quoi, Cie Léandre clown – Tournée SALLE EURYTHMIE, 21 avril 2024, MONTAUBAN.

N’importe Quoi, Cie Léandre clown – Tournée SALLE EURYTHMIE. Un spectacle à la date du 2024-04-21 à 17:00 (2024-04-21 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE DE CORBEIL-ESSONNES (L-R-2022-002996) PRESENTE : ce spectacle. Toc toc toc ! Virtuose de la comédie burlesque et considéré comme l’un des meilleurs clowns sur les scènes internationales, Léandre Ribera a sillonné le monde avec son spectacle phare « Rien à dire », accueilli en 2019 au Théâtre de Corbeil-Essonnes.Dix années de route en solitaire ont fait surgir en lui l’envie de réaliser un projet collectif qui réunit les meilleurs clowns espagnols. N’ImPORTEQuoi est une échappée pleine de charme dans un univers burlesque débordant de drôlerie, un spectacle de théâtre gestuel sans paroles, sans limites, sans ordre et plein de désordres ! Dans une maison sans murs, un peu bancale et truffée de portes, l’artiste catalan embarque quatre de ses illustres comparses. Les gags pleuvent, les objets volent et les corps valdinguent, tandis que nos cinq amis s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’espoir ou à l’amour. Ces êtres bêtement humains se subliment pour créer un monde peuplé de rêves, d’absurdité et de tendresse dans lequel peu importe l’âge, on aimerait bien habiter.Dès 6 ansDurée : 1h10 « Quel bonheur, quelle poésie ! Ils sont cinq, sans un mot, avec une gestuellemaitrisée, passant avec aisance d’une porte à l’autre. Ils nous ouvrent les portesde l’imaginaire, de la folie, du rire, de l’absurde, de la drôlerie… »Passion Théâtre Festival FETEN Prix du meilleur spectacle (Festival européen des Artsde la Scène 2023 à Gijon ES)Mise en scène Leandre RiberaAvec Pere Hosta, Laura Miralbés, Andreu Sans, Cristina Solé et Leandre RiberaComposition musicale Victor MoratóScénographie Txesca SalvaConstruction de décors El Taller de LagartoCréation lumières Marco Rubio Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 22 56 19 N’Importe Quoi N’Importe Quoi

Votre billet est ici

SALLE EURYTHMIE MONTAUBAN rue Salvador Allende Tarn-et-Garonne

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici