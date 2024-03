MONDEVILLE (14) : Sortie GONm dans le parc du Biez Médiathèque Quai des mondes Mondeville, samedi 1 juin 2024.

MONDEVILLE (14) : Sortie GONm dans le parc du Biez Oiseaux et plantes : qui profite de qui ? Samedi 1 juin, 08h30 Médiathèque Quai des mondes Tout public, Gratuit

Début : 2024-06-01T08:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:00:00+02:00

Promenade ornithologique dans le parc du Biez : nous évoquerons plus particulièrement les interactions entre les végétaux et les oiseaux.

Les ornitho-amateurs pourront observer et écouter les oiseaux en compagnie de Guillaume Debout, du Groupe Ornithologique Normand (GONm).

À l’issue de la sortie un pot sera proposé à la médiathèque

Lieu : Rendez-vous à la médiathèque Quai des Mondes

Horaire : 8h30

Médiathèque Quai des mondes 4 rue Calmette 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mondeville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 35 66 20 »}]