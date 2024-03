Mondes Inconnus Galerie Aux Docks d’Arles Arles, vendredi 19 avril 2024.

Mondes Inconnus Durant le festival du dessin, les Docks d’Arles présentent dans le cadre du Off du réseau Arles-contemporain, les œuvres dessinées de Gérard Nicollet et Adam Nidzgorski. 19 avril – 5 mai Galerie Aux Docks d’Arles Entrée libre

La galerie située au sein du périmètre historique de la cité, dans le quartier du Méjan, à proximité des quais du Rhône raconte dans ses murs, son passé millénaire mais aussi son histoire plus récente : de l’Arc de Constantin aujourd’hui disparu aux vestiges du couvent des Prêcheurs jusqu’à l’épicerie des établissements « Aux Docks d’Arles » fondée en 1912.

Depuis son ouverture en juillet 2016, la galerie qui a conservé le nom, est gérée par un petit nombre de passionnés et professionnels regroupés en association loi 1901. Elle présente chaque année les oeuvres de peintres, sculpteurs, photographes et autres artistes émergents venus de tous horizons…

