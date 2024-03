Mondes disparus des Causses du Quercy Formation géologie Limogne-en-Quercy, jeudi 12 septembre 2024.

Mondes disparus des Causses du Quercy Formation géologie Limogne-en-Quercy Lot

Les Causses du Quercy sont issus d’une histoire de plus de 200 millions d’années. Cette histoire riche en rebondissements est, pour qui sait la lire, déchiffrable dans le paysage. Venez découvrir ces Quercy disparus lagons et mers chaudes, savane ou forêt tropicales, steppes froides… et les traces qu’ils nous ont laissées aujourd’hui !

Le Parc vous propose une formation sur le terrain de deux jours pour tout comprendre de l’histoire géologique du territoire, labellisé Géoparc mondial UNESCO

• Première journée de la formation du causse à l’enregistrement des grands changements.

• Deuxième journée des périodes glaciaires à l’arrivée de l’homme.

Formation animée par Quentin Vautrin, conservateur de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot, et Vincent Biot, coordinateur du Géoparc.

Cette formation est ouverte à toutes et à tous.

La participation aux deux modules est nécessaire. Prévoir son pique-nique, des vêtements adaptés et des chaussures confortables.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-12 09:00:00

fin : 2024-09-12 17:00:00

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie

L’événement Mondes disparus des Causses du Quercy Formation géologie Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2024-03-18 par Pnr des Causses du Quercy