MONDES COMPOSITES Thionville, vendredi 12 avril 2024.

MONDES COMPOSITES Thionville Moselle

Samedi

Publicité, dessin de presse, édition… Depuis plus de quarante ans, Martin JARRIE colore notre quotidien de ses illustrations ludiques et mystérieuses. Cheminez au travers de ses premières illustrations, de ses dessins de presse les plus expressifs et des peintures originales des albums qui ont fait les plus grands succès de sa carrière.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 11:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

L’événement MONDES COMPOSITES Thionville a été mis à jour le 2024-03-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME