Mon Voisin Nu Casino Barrière de Lille Lille, samedi 8 juin 2024.

Mon Voisin Nu Mise en scène Patrice Lecomte Samedi 8 juin, 20h30 Casino Barrière de Lille à partir de 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

avec Arnaud TSAMERE, Pauline LEFEVRE et Cyril ELDIN,

Mise en Scène Patrice LECOMTE,

De l’autre côté du boulevard Montparnasse,

il y a un homme qui vit au 6ème étage.

Jusque là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6ème étage du boulevard Montparnasse.

Sauf que cet homme là a une singularité : il vit nu.

Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas, ne tire jamais les rideaux, il ne quitte pratiquement jamais son petit appartement, dans lequel, du matin au soir, il vit nu.

Quand François, en face, a repéré cet étrange voisin, il n’arrive plus à travailler.

Il fait venir Victoire, son amoureuse, Paul, son meilleur

ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont sciés.

Le fait est qu’il y a de quoi être scié.

Jusqu’au jour où…

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html

théatre comédie