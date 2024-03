Mon premier ciné Les fées sorcières Bischwiller, mercredi 3 avril 2024.

Mon premier ciné Les fées sorcières Bischwiller Bas-Rhin

Il était une fois deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas et… qui ne se rencontreront jamais. Pourtant le hasard de la vie va les réunir autour d’un même chemin partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre. Quatre histoires envoûtantes à découvrir.

Il était une fois deux fées et deux sorcières qui ne se connaissent pas et… qui ne se rencontreront jamais. Pourtant le hasard de la vie va les réunir autour d’un même chemin partir à la conquête de leur destin, apprendre à mieux se connaître et découvrir l’autre.

Quatre histoires envoûtantes à découvrir.

Divers réalisateurs

Durée 40 minutes

Genre Animation, famille Dès 4 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/les-fees-sorcieres/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:30:00

fin : 2024-04-03 11:10:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

L’événement Mon premier ciné Les fées sorcières Bischwiller a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison de la Culture de Bischwiller