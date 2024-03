Mon premier ciné La ronde des couleurs Bischwiller, mercredi 24 avril 2024.

Mon premier ciné La ronde des couleurs Bischwiller Bas-Rhin

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Divers réalisateurs.

Durée 38 minutes

Genre Animation, famille Dès 3 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-ronde-des-couleurs/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 11:08:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

