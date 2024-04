Mon père, cet espion – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 14:30 – 15:50

Théâtre. Un espion traverse une crise d’identité. Las de son métier, de ses occasions ratées et de ses missions répétitives, il parle de tout quitter. Il s’embarque une dernière fois dans ce qui sera peut-être la plus périlleuse de toutes ses aventures. Peu à peu le doute s’installe : l’espion jouerait-il déjà double jeu ? Cette « dernière mission » n’est-elle qu’un nom de code ? De quoi nous parle-t-il réellement ? Quel est le véritable péril qui le guette ? Comment peut-on parler de la mort simplement ? Grâce à sa fantaisie rocambolesque, « Mon père, cet espion » aborde le sujet difficile de la fin de vie avec délicatesse, loin de tout pathos, d’excès d’héroïsme et de tragique. Seul en scène, cet espion-anonyme nous dit le vrai du faux et nous raconte son expérience grâce à un récit alternatif tout en intrigues. Interprète : Samuel DécouxEcriture et mise en scène : Henri Mariel Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h20 Représentations jeudi 18 avril 2024 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr