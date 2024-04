MON DEPARTEMENT A VELO LA PROVIDENCE Amiens, lundi 22 avril 2024.

MON DEPARTEMENT A VELO dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 et 27 avril LA PROVIDENCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T09:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T10:30:00+02:00

Projet du séjour

Fort de la réussite de nos séjours en 2023, nous avons souhaité renouveler les colo apprenantes pour les enfants confiés au département de la Somme.

Ils apporteront une dimension éducative à travers le renforcement

des apprentissages, et en particulier la découverte à vélo du département et de son patrimoine.

S’appuyant sur les expériences passées, les jeunes souhaitent organiser et

s’investir plutôt que simplement s’inscrire et participer : « être acteur et non simple consommateur » (projet éducatif et pédagogique annuel de notre association).

Le séjour se déroulera du LUNDI 22 AU SAMDI 27 AVRIL 2024 avec la participation de 15 jeunes confiés au Département de la Somme.

Le séjour aura lieu à Amiens dans les infrastructures de la Providence au 146 boulevard de Saint Quentin.

Pendant le séjour les activités planifiées répondront aux objectifs pédagogiques et spécifiques. Il en est de même pour la vie collective sur le lieu d’hébergement.

Le bilan et l’évaluation globale du projet se feront tout au long de sa durée et particulièrement

à la fin de celui-ci.

L’équipe d’encadrement se voudra « garant » du groupe qui se trouvera en position d’autonomie et de responsabilité.

Néanmoins, les adultes accompagnateurs se doivent d’appliquer et de faire appliquer les réglementations applicables au séjour de vacances.

Hébergement;

L’hébergement se fait dans les infrastructures de la Providence. Il y aura deux lits par chambre pour permettre le respect des règles de distanciation physique. Une distance de 1 mètre entre chaque lit devra être respectée. Les enfants devront amener leur drap house, oreiller et couverture ou duvet. Un plan détaillé des chambres sera effectué avec le numéro et le nom de chaque enfant.

Restauration

Pension complète

Buffet, petits déjeuners,

Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur.

Les repas, confectionnés sur place par un cuisinier permanent, sont équilibrés et présentent une grande variété de goûts et d’aliments. La cuisine est familiale et locale.

Nous prenons en compte les régimes alimentaires dictés pour des raisons médicales et proposons des plats de substitution.

Equipements

Une salle de restauration

Espaces sanitaires avec douches et toilettes

4 salles de classe / d’activités pouvant accueillir 25 à 35 personnes

Equipements audiovisuel, son et lumière

Terrain de volley

Terrain de pétanque

Tables de ping-pong

Terrain Multi sport

Matériel pédagogique

Journée type prévisionnelle (horaires variables en fonction de l’âge et des besoins physiologiques des jeunes)

7h30 à 8h30 levé individualisé et petit déjeuner échelonné

8h45 à 9h15 petite toilette et rangement

9h30 à 11h30 renforcement des apprentissages

11h45 à 12h00 temps libre

12h00 à 13h15 repas

13h30 à 14h/14H15 temps calme (foyer)

14h15/14H30 à 17h00 activités

17h à 17h30 Goûter

17h30 à 18h45 Activités « libres » + Rangement + douches

18h45 à 19h00 Temps de l’avant repas, bilan journalier par groupe

19h00 à 20h00 Repas

20h00 à 22h00/22h30 Temps de l’après repas + veillée

22h30 Coucher

Programme, activités et démarche.

Les activités seront organisées par petits groupes.

Ils pourront être adaptés pour tenir compte notamment de la nature des activités menées.

Les activités permettront de respecter les règles précitées. Chaque activité

proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une

adaptation au regard de ces règles.

Préambule.

La pratique du vélo est une activité facilite à mettre en place. Excellent pour la santé et l’environnement. Pratiquer à vélo, 3 km équivaut en moyenne à 15 minutes d’exercice physique, soit la moitié des 30 minutes quotidiennes recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les capacités physiques des adolescents trop sédentaires sont en chute libre. Ce qui occasionne des maladies chroniques (cardiaques, …). L’état a pris des mesures en direction de ce problème de santé publique. Favoriser le sport chez les adolescents à travers différentes opérations ou mesures : coupon sport, des aides à l’achat de vélo simples ou à assistance électriques.

Quelques chiffres

À l’horizon 2024, tous les jeunes entrant au collège doivent maitriser la pratique du vélo en autonomie dans les conditions réelles de circulation. Depuis 2019, 200 000 enfants ont été formés au dispositif. Pour la seule année 2023, 200 000 enfants supplémentaires bénéficieront du programme.

En effet, le Gouvernement veut développer les mobilités actives comme un véritable outil de prévention et de promotion de la santé

Le vélo est un des modes de déplacement peu onéreux, bénéfique pour la santé et pour l’environnement.

Favoriser la pratique du vélo pour les jeunes de 8 à 15 ans en évaluant le niveau de familiarité des enfants avec le vélo, leur compétences actuelles et identifier les bénéfices potentiels sur le plan physique, mental et social.

Notre projet

Nous avons décidé de mettre en place pour les jeunes confiés au département un projet autour de la pratique du vélo par des activités adaptées à différents niveaux pour favoriser l’apprentissage et le plaisir ainsi que des mesures de sécurité appropriées.

BILAN:

Une réunion de bilan sera organisée à la fin de la colo.

Pour préparer ce moment essentiel d’évaluation, des réunions quotidiennes serviront au suivi et à l’évaluation du projet pédagogique,

Des fiches de présence sont construites pour noter les effectifs,

Des fiches projet permettent d’assurer le suivi et l’évaluation des actions menées.

