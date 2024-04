Mon Arbre Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mardi 23 avril 2024.

Mon Arbre Projet d’éveil à la culture et sensibilisation à la lecture à destination des enfants Mardi 23 avril, 14h00, 16h00 Maison Folie Hospice d’Havré sur inscription, Tarifs : plein 5.50€ / réduit 3€ / -12 ans 2.5€

Adapté de l’album illustré d’Ilya Green, Mon Arbre est un projet d’éveil à la culture et de sensibilisation à la lecture à destination des enfants dès la naissance. Les spectateurs sont invités à se réunir autour d’un ouvrage qui aborde le sujet de la parentalité et de l’enfant en tant qu’individu qui doit trouver sa place dans le monde.

Le spectacle se découpe en deux temps, dont le premier est celui de l’observation. L’ouvrage est raconté selon la technique japonaise du Kamishibaï, qui consiste à faire défiler des images en support du récit raconté oralement. Puis, les enfants et leurs parents sont conviés à s’approprier l’espace, à déambuler sur les tapis d’éveil, et se connecter dans le second temps dédié au jeu.

D’autres albums issus de la bibliographie de l’auteure sont également mis à disposition, afin que chacun puisse s’en saisir, pour les lire, ou les raconter.

Production : Des petits pas dans les grands Coproduction : Hauts-de-France en Scène Soutiens institutionnels : la DRAC Hauts-de-France, le Conseil Régional Hauts-de- France, le Conseil Départemental de l’Oise « Mon arbre » est soutenu par la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture ainsi que par la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe

Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise.

