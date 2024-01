Momi Maiga Salle Adagio | Thionville Thionville, vendredi 19 avril 2024.

Momi Maiga Kora sénégalaise Vendredi 19 avril, 20h00 Salle Adagio | Thionville 20.00 €

Début : 2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T22:00:00+02:00

Nio signifie âme en mandingue, la langue maternelle du jeune musicien, chanteur et compositeur sénégalais Momi Maiga.

La kora et sa voix nous transmettent ses réflexions sur les valeurs humaines. Au côté du percussionniste catalan Aleix Tobias Sabater, l’excellent Marçal Ayats au violoncelle et le violoniste mexicain Carlos Montfort, le projet Nio devient une magie pour tous les sens. Un dialogue dynamique et constant entre les cultures. La Casamance, le Mexique et la Catalogne se mélangent dans une mer de sons et de rythmes transcontinentaux qui surprennent à chaque tournant. La voix chaude de Momi Maiga danse entre les vingt-deux cordes de la Kora, l’archet majestueux du violoncelle, les sons délicats et presque transparents des percussions et les multiples effets sonores du violon. Le résultat est un projet dynamique, énergique, vibrant, vigoureux et profond à la fois.

Salle Adagio | Thionville 8 Place Marie Louise, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est