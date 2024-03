Moment en famille – Peindre au jardin Musée de l’outil Wy-dit-Joli-Village, samedi 18 mai 2024.

Moment en famille – Peindre au jardin Moments en famille Samedi 18 mai, 16h00 Musée de l’outil Gratuit, sur inscription, jauge limitée.

Peindre au jardin

Et si vous preniez le temps de découvrir le jardin du Musée de l’outil sous un autre angle ? Dans une atmosphère paisible, venez vous exercer à la peinture dans les allées et recoins du jardin. Vous n’êtes pas Monet ? Pas d’inquiétude ! Aucune plante ne vous jugera. L’instant que l’on vous propose est celui de la détente et de l’expression de soi.

Par le pôle médiation.

Gratuit.

Jauge limitée ! Sur inscription : valdoise.fr/musee-archeologique

(Grands-)parents + enfants dès 8 ans.

Musée de l'outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 67 00 91 Au cœur du Vexin français, dans la charmante commune de Wy-dit-Joli-Village, le Musée de l'outil – Collection Claude et Françoise Pigeard baigne dans l'atmosphère bucolique de son jardin.

De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français, en passant par les vestiges d’un balnéaire gallo-romain, ce lieu magique, labellisé patrimoine d’intérêt régional, accueille ateliers, visites guidées et activités culturelles.

La création d’un couple passionné

Une forge médiévale, un jardin de curé, une collection d’outils, des maisons traditionnelles du Vexin français, et même un balnéaire antique… Le Musée de l’outil créé par Françoise et Claude Pigeard est un lieu plein de surprises. C’est un écrin surprenant et secret qui accueille visites, activités culturelles et botaniques, mais aussi expositions temporaires, spectacles et résidences.

La collection d’outils anciens

Par un travail patient de collectionneur, Françoise et Claude Pigeard ont préservé la mémoire des métiers anciens en rassemblant les outils de métiers traditionnels aujourd’hui disparus, transformés, ou encore présents dans notre quotidien. Des enclumes, des jougs, des moules à hosties, des rabots… ces dizaines d’objets racontent le labeur des travailleurs qui ont façonné notre monde.

La forge médiévale

Inspiré par les techniques relatées dans l’Encyclopédie de Diderot, Claude Pigeard a créé sa propre forge médiévale pour élaborer les coqs de clocher, croix et sculptures qui ont fait sa renommée. Des années après le décès de son forgeron, cette forge montre tout l’art de la transformation du métal en objet d’art.

Le jardin remarquable

Entouré de trois maisons pittoresques du Vexin, le jardin du Musée de l’outil a été récompensé du label Jardin remarquable et du label Éco Jardin. Conçu par Claude Pigeard, il évoque les jardins de curé traditionnels par un espace bouquetier, médicinal et ornemental, un potager, et s’agrémente de nombreux clin d’œil laissés par son créateur.

Le balnéaire antique

De petits thermes datés de l’Antiquité gallo-romaine ont été mis au jour par Claude Pigeard et le Centre de recherches archéologiques du Vexin français (CRAVF) en 1976. Aujourd’hui, les pièces chaudes et froides de ce lieu de baignade et de toilette sont la toile de fonds des collections permanentes du Musée de l’outil. Quelques objets découverts lors des fouilles archéologiques sont présentés aux visiteurs. A15 – D14 – sortie n° 17

