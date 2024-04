Molkky Sound Family Route d’Issigeac Villeréal, samedi 25 mai 2024.

Molkky Sound Family Route d’Issigeac Villeréal Lot-et-Garonne

Venez passer un après-midi ludique et musical avec vos proches dans une ambiance conviviale.

Dès 15h, vous pourrez profiter de nos jeux en bois et participer notamment à un concours du célèbre jeu finlandais Molkky.

Nous avons également prévu pour l’après-midi, un concert de rap déambulatoire et une sélection musicale dub et reggae.

En début de soirée, place à la soirée électronique. Des DJ locaux vous feront danser jusqu’au bout de la nuit Spylo / Les enfants perdus (Trance Prog ), Papyrus ( Minimal Techno ), Polette de la Nuit / Déter’Miné ( Tek House ), Fade Out ( Electro tek ), Zagoba (Reggae Dub ), Taplakich ( Rap ).

Bar + Food Truck sur place

Sound système VOID Acoustique 10 kl: Dtr Prestations

Show laser: Visuel Flow 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 02:00:00

Route d’Issigeac Hippodrome de Villeréal

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine tisseursdevenements@gmail.com

L’événement Molkky Sound Family Villeréal a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Coeur de Bastides