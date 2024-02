MOJI x SBOY – MOJI x SBOY – ‘TEMPS D’AIME’ 6MIC Aix En Provence, samedi 4 mai 2024.

Avec plus de 700k auditeurs, Moji x Sboy sont deux jeunes à qui le plus bel avenir est promis. Porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant énormément d’attente auprès d’un public avant-gardiste. En Juin 2021, ils sortent leur première mixtape « Temps d’aime » où ils collaborent avec Luv Resval. Ils témoignent d’ores et déjà d’une vision différente et nouvelle de la musique. Issus de leur premier projet, le morceau « Ma go » est certifié single d’or en 2022. 2023 marque le début d’un retour sans précédent des rappeurs avec leur morceau « La Lune À Décrocher ». Signée Lil Chick & CSU, l’instrumentale sombre et percutante s’accorde aux rimes aiguisées du duo. Plus polyvalent que jamais, ils s’apprêtent à marquer le rap d’une nouvelle vision. Prévu pour le 12 juin 2023, Moji x Sboy préparent la sortie d’un nouveau projet qui promet d’être un véritable chef-d’œuvre.

Tarif : 15.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13